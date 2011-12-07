Фестиваль «Здоровая семья – сильная Россия!» пройдёт в рамках проекта «Многодетная Россия»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» реализуют Всероссийский проект «Многодетная Россия». Проект направлен на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей, создание социальных лифтов и улучшение демографической ситуации в стране. В 2020 году в проекте приняли участие более 75 регионов России и сотни тысяч семей.

Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья – сильная Россия!» проходит в рамках проекта «Многодетная Россия».

Ключевая задача фестиваля – в процессе проводимых мероприятий (конкурсы, спортивные, онлайн тренировки, семинары, лекции и мастер классы) сформировать у членов семей мотивацию к ведению здорового образа жизни, изменению физических и пищевых предпочтений и ответственное отношение к своему здоровью.

К участию в мероприятии на разных этапах будут привлечены представители исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровня, экспертное сообщество, многодетные семьи.

Кроме того, в рамках фестиваля будет организована работа центра помощи, где семьи смогут получить консультацию и необходимые знания об особенностях физиологического развития и питания, информацию о способах мотивации ребенка к здоровому образу жизни и формированию устойчивой модели ЗОЖ с раннего возраста.

Подробная информация о Всероссийском фестивале «Здоровая семья сильная Россия!» размещена на сайте https://многодетные-семьи.рф.