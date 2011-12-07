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Молодым ученым из Татарстана одобрили гранты на 119 млн рублей

Всего в этом году было заявлено 114 проектов, из них 20 получили поддержку Фонда содействия инновациям.

Молодым ученым из Татарстана одобрили гранты на 119 млн рублей. Финансовую поддержку им оказал Фонд содействия инновациям, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Отмечается, что всего в 2021 году было заявлено 114 проектов. Поддержку Фонда содействия инновациям из них получили 16 проектов из Казани, и по одному из Иннополиса, Нижнекамского, Зеленодольского и Лаишевского районов.

«Инновационные разработки татарстанских ученых направлены на совершенствование цифровых технологий, новейших техник в медицине, строительстве, автомобильной промышленности, в робототехнике, химических технологиях и даже в космической отрасли», — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что кураторством данного института развития в Татарстане занимаются специалисты республиканского министерства экономики. 

КВ
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