Молодым ученым из Татарстана одобрили гранты на 119 млн рублей. Финансовую поддержку им оказал Фонд содействия инновациям, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Отмечается, что всего в 2021 году было заявлено 114 проектов. Поддержку Фонда содействия инновациям из них получили 16 проектов из Казани, и по одному из Иннополиса, Нижнекамского, Зеленодольского и Лаишевского районов.

«Инновационные разработки татарстанских ученых направлены на совершенствование цифровых технологий, новейших техник в медицине, строительстве, автомобильной промышленности, в робототехнике, химических технологиях и даже в космической отрасли», — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что кураторством данного института развития в Татарстане занимаются специалисты республиканского министерства экономики.