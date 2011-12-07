Программисты Иннополиса скрестили Tinder и Clubhouse для эффективных знакомств

В Иннополисе создали приложение нового уровня для поиска вторых половинок, оно является гибридом Tinder и Clubhouse. Об этом сообщает татарстанский тг-канал, пишущий о технологиях.

«В Иннополисе разработали гибрид Tinder и Clubhouse, который назвали TalkNow. Это дейтинг-приложение, где все общение происходит только через голосовые сообщения. Приложение дает 12 часов, чтобы начать общение после мэтча. Если этого не происходит, пара удаляется навсегда», — говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что стартап оценили в 1 млн долларов. 10% стартовых инвестиций в проект внесла компания бывшего министра связи РФ — компания «Дигинавис».