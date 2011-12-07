«Проводим серьёзную проверку»: ресторан More&More прокомментировал сообщения об отравлении посетителей

Посетители ресторана More& More пожаловались на плохое самочувствие и признаки отравления в аккаунте Инстаграма у заведения общепита. Сейчас ресторан проводит проверку. Об этом заведение сообщило у себя в соцсетях.

«После ужина на открытии веранды некоторые гости пожаловались на недомогание. Каждому из них мы готовы оказать всю необходимую помощь. Сейчас мы проводим серьёзную проверку и специально запросили документы у наших поставщиков, которые вы можете видеть в ленте. Также в пятницу мы сообщим о результатах проверки Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Там отметили, что для ресторана это первый подобный случай и руководителям важно разобраться с данной ситуации. В аккаунте ресторана оставлен номер, по которому всех пострадавших просят звонить и обещают оказать «всю необходимую помощь»

Ранее в СМИ появилась информация, что Управление Роспотребнадзора по РТ начало проверку в ресторане More& More.

Сообщения о случаях отравления появились в аккаунте ресторана после открытия летней террасы.

«Были на открытие террасы More& More компанией из 10 человек. У людей, которые ели устрицы, а это 7 человек, отравление, девушке ставили капельницу. Со слов администратора мы не единственные пострадавшие гости, отравление имеет массовый характер. Прошу разобраться в этой ситуации», — написал один из пользователей. Другой пользователь в комментариях написал о том, что он «два дня лежал под капельницей».