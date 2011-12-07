Строительство завода по термической обработке отходов в Казани могут отложить

Поставщики обратились в «РТ-Инвест», который занимается строительством завода с просьбой перенести сроки запуска завода на шесть-восемь месяцев. Об этом в интервью РБК рассказал глава компании Андрей Шипелов.

Шипелов отметил, что сейчас компанией прикладываются все усилия для того чтобы работы были выполнены в срок. На данный момент строительные работы идут без нарушения графиков.

По словам Шипелова, полгода назад к ним обратились основные поставщики — Hitachi Zosen Inova и «Атомэнергомаш» — с просьбой перенести запуск заводов на шесть-восемь месяцев.

«Это предложение мы переадресовали в Минэнерго и правительство; считаем, что сроки могут быть перенесены на год», — сказал Шипелов.

Он добавил, что этот вопрос находится на рассмотрении у вице-премьера Александра Новака.

Ранее сообщалось, что завод по термической обработке отходов в Казани будет построен в срок, несмотря на предложение Минфина страны о переносе сроков строительства.







