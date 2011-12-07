Татарстанец, испугавшись ареста своего BMW, выплатил приставам долг спустя два часа

Татарстанец, испугавшись, что останется без BMW, выплатил приставам долг 17,5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по РТ.

Всего в отношении жителя Набережных Челнов было возбуждено 26 исполнительных производств. Поскольку мужчина не собирался выплачивать долги, приставы арестовали его BMW и поместили на штрафстоянку.

Нарушителю ПДД объяснили, что, если он не погасит задолженность, иномарку продадут в счет погашения долга. Не желая стать пешеходом, мужчина расплатился с долгами уже спустя два часа.

Всего с начала года судебные приставы взыскали почти 160 млн рублей долгов по штрафам ГИБДД.