Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанец, испугавшись ареста своего BMW, выплатил приставам долг спустя два часа

В отношении жителя Набережных Челнов было возбуждено 26 исполнительных производств.

Татарстанец, испугавшись, что останется без BMW, выплатил приставам долг 17,5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по РТ.

Всего в отношении жителя Набережных Челнов было возбуждено 26 исполнительных производств. Поскольку мужчина не собирался выплачивать долги, приставы арестовали его BMW и поместили на штрафстоянку.

Нарушителю ПДД объяснили, что, если он не погасит задолженность, иномарку продадут в счет погашения долга. Не желая стать пешеходом, мужчина расплатился с долгами уже спустя два часа. 

Всего с начала года судебные приставы взыскали почти 160 млн рублей долгов по штрафам ГИБДД.

КВ
Лента новостей