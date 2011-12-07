В гостях у «Казанских ведомостей» побывали коллеги из Белгородской области

Редакцию «Казанских ведомостей» посетила делегация руководителей городских и районных газет из Белгородской области. Коллектив «КВ» провел для них экскурсию по редакции, рассказав об организации рабочих процессов.

— Надеюсь, что вам понравилось в Казани, мы сами влюблены в свой город, — поприветствовала коллег главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

— Мы всегда стараемся сочетать краеведческий компонент с профессиональным, — объяснил руководитель Ассоциации районных и городских газет Белгородской области «Журналист» Олег Размоскин. — Ведь непытливый журналист он разве журналист? Мы объездили всю Россию, побывали в других странах. И везде посещаем редакции и издательские дома, чтобы обменяться с коллегами опытом.

В ходе встречи татарстанские и белгородские журналисты обсудили насущные проблемы отрасли, связанные с привлечением внимания аудитории. Здесь была отмечена роль районных и городских изданий как локальных СМИ. В любой стране и в любом обществе именно такие газеты в наибольшей степени ориентированы на проблемы и интересы местного сообщества. Потому районные и городские СМИ так близки своим читателям.

— Население предпочитает местные газеты, потому что хочет быть в курсе того, что происходит рядом с ними, — подчеркнула Венера Якупова.

Интерес коллег вызвали особые проекты «Казанских ведомостей», особенно те, что редакция газеты готовила совместно со своими подписчиками. Венера Якупова рассказала о двух своих книгах, в основу которых легли такие проекты. Первый — «Музей детства в Казани» — объединил описания различных игр, в которые играли дети двадцатого века в Татарстане. А «Путеводитель до Берлина» собрал истории читателей «Казанских ведомостей» о семейных реликвиях Великой Отечественной войны.