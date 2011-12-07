Независимая литературная премия «Глаголица» — международный проект для молодых писателей, поэтов и переводчиков со всего мира.

Среди членов жюри известные авторы России Наринэ Абгарян, Сергей Махотин, Виктор Лунин, Ольга Варшавер, Ольга Мяэотс и Ася Петрова. Почетный гость VIII сезона — французский писатель Бернардо Фрио.

В ноябре Казань на 5 дней станет литературной столицей страны, собрав на финал проекта авторов популярных детских книг России и Татарстана, а так же участников конкурса.

Премия «Глаголица» двуязычный проект. Цель конкурса — создавать пространство для творчества и развития, где талантливые дети могут общаться народном языке, обретать единомышленников и литературных наставников, представлять свое творчество издателям книг и редакторам журналов. Мы создаем окно возможностей для будущих писателей и поэтов Татарстана и России, которые сохранят и передадут потомкам живой литературный татарский и русский языки.

Кураторами номинаций «Проза» и «Поэзия» на татарском языке станут именитые авторы республики, которые за несколько лет сотрудничества стали не только членами жюри, но и нашими соратниками. Это Ркаил Зайдулла, Галимьян Гильманов, Рустем Галиуллин, Рифат Салах.

В 2021 году впервые введена номинация «Художественные переводы с татарского на русский и с русского на татарский языки». Членом жюри номинации станет известный поэт ипереводчик Алена Каримова (г.Москва).

Первый этап конкурса пройдет заочно и определит 240 участников длинного списка в номинациях «Проза», «Поэзия», «Эссе», «Художественные переводы».

Половина из них затем войдут в short-list и получат путевки на пятидневную литературную смену в столицу Татарстана, где и будут названы имена победителей. Церемония награждения пройдет в театре кукол «Экият».

Независимая литературная премия «Глаголица» — некоммерческий проект, участие в котором бесплатное, работы принимаются на 2х языках на сайте www.glagolitsa-rt.ruдо 17 сентября 2021 года.