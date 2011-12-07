В рамках проекта «Многодетная Россия» состоится фестиваль многодетных семей «Моя Россия»

В 2021 г в рамках проекта «Многодетная Россия» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» проводят Всероссийский туристический фестиваль многодетных семей «Моя Россия»!

Задача фестиваля - выявление маршрутов на территории РФ, наиболее подходящих для семейного отдыха, а также продвижение внутреннего туризма как приоритетного направления для отдыха семей с детьми.

Фестиваль пройдет в период с апреля по сентябрь 2021 года. В программе: Всероссийский конкурс «Семейный туризм» для профильных учреждений и семей с детьми, съемки фильма об особенностях внутреннего туризма в РФ, издание атласа семейного отдыха «Моя Россия» и финальное мероприятие фестиваля в КЗ «Космос» в Москве!

В вашей семье есть дети, вы любите и знаете, как путешествовать всей семьей!? Или вы профи в организации таких путешествий, расскажите об этом всем! Примите участие в конкурсе «Семейный туризм», присылайте на конкурс эссе, сопроводительные фото и видео с вашим опытом семейного путешествия. Выбирайте одну или нескольких предложенных тем с детальным описанием подготовки путешествия, его маршрута, объектов посещения, особенностей организации, полученных впечатлениях и практическом опыте.

В конкурсе могут принять участие представители частного бизнеса и общественных объединений, оказывающих поддержку семьям с детьми, а также туристы из семей, в том числе многодетных!

По итогам конкурса будет выпущен атлас семейного отдыха «Моя Россия» - путеводитель для семей, путешествующих по России. В книгу будут включены полезные советы от участников конкурса, выдержки конкурсных работ с описаниями и фотографиями уникальных туристических объектов, краткие сведения об интересных семейных туристических маршрутах в разных регионах России.

В сентябре 2021 года, в Москве в КЗ «Космос», в финале туристического фестиваля гости мероприятия увидят фильм об особенностях туризма в РФ, его актуальном состоянии и перспективах в сфере семейного отдыха, а также праздничный концерт. Семьи, занявшие три призовых места на конкурсе, будут приглашены для очного участия в финале и награждения!

Подробная информация о Всероссийском туристическом фестивале многодетных семей «Моя Россия» размещены на сайте проекта.