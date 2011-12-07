В Татарстане число безработных за неделю сократилось на 503 человека

Уровень безработицы в Татарстане уверенно снижается, сообщила пресс-служба минтруда РТ. Показатель выявленной безработицы в республике составил 1,08% от численности рабочей силы.

За неделю количество безработных сократилось на 503 человека. Также за это время службы смогли открыть 3687 вакантных мест. Всего на сегодняшний день республиканскими центрами занятости размещено 54 366 вакансий.

Также сообщается, что из перешедших в статус безработных – 617 человек ранее были трудоустроены.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что уровень безработицы за апрель в Татарстане составил 1,29%. На текущий момент в 37 районах РТ показатель сохраняется на уровне ниже среднереспубликанского значения.