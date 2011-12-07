В Татарстане появится еще один полилингвальный комплекс «Адымнар». Информацию о его строительстве подтвердила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

По ее словам, комплекс построят в селе Усады Лаишевского района республики.

«Там сегодня создается немало промышленных предприятий, где востребован английский язык и не только. В дальнейшем в Казани, возможно, будет построен еще один комплекс, потому что востребованность колоссальная», — рассказала депутат во время онлайн-эфира.

«Адымнар» уже работает в Казани и Елабуге, а с нового учебного года учреждение откроет свои двери и в Набережных Челнах. Всего, как отметила Ларионова, планируется возвести шесть или семь полилингвальных комплексов.