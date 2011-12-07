Челлендж из TikTok «колпачки» добрался до Казани: чем он опасен и зачем подростки это делают

Для чего подростки скручивают заглушки?

Смысл челленджа, который распространился с сегменте некоторых стран СНГ, до невообразимости прост — снять заглушки с ниппелей автомобилей. Подобными вещами промышляли дети в 90-х в основном с целью поставить их на колеса велосипеда. Сейчас же это — новый «тренд». Причем несовершеннолетние делятся своим «уловом» все в том же TikTok, оценивают коллекции других участников и всячески развивают это движение.

Подростки на видео из соцсети делятся на два типа: тех, которые снимают исключительно редкие и интересные, с автологотипами и обязательно металлические колпачки, и на тех, кто снимает всё без разбора и что называется берет количеством. Снимать стараются по максимуму, исходя из того, как припарковано авто и следит ли кто-то за ним.

Водителям далеко не всегда удается застукать воришек на месте преступления и поймать за руку. На одном из таких видео владелец авто поделился, что по признанию подростка он продает эти колпачки в ближайший автосервис по 20 рублей за штуку. Не составит труда догадаться, что потом с ними делают в самом сервисе.

Этот промысел помимо лайков в соцсети приносит и реальные деньги. Некоторые выставляют свои коллекции на продажу и назначают за них цену в несколько тысяч рублей. Другие же пытаются продать через сервисы объявлений. Как например, один из пользователей в Казани с, мягко говоря, странным профилем предлагает купить у него колпачки по 1 тыс. рублей. В единственном отзыве у этого дилера написано, что он продает как раз ворованные колпачки.

Другой же пользователь из Осиново, который выставил на продажу колпачки в виде игральных костей прямо указывает, что продает заглушки по причине участившихся случаев воровства.

В общем и целом, на этом сервисе можно встретить много разных объявлений, а цены на фирменные колпачки с марками машин варьируются от 200 до 500 рублей за комплект. Есть и дорогие варианты, которые можно приобрести на маркетплейсах по цене от 5 тыс. рублей — в такие, как правило, встроен датчик давления, который выводит информацию на специальный дисплей, что идёт в комплекте и без которого заглушки по сути бесполезны.

«Эту я скрутил одну и жалею об этом», — заявил один из подростков на видео, рассказывая о своей коллекции. А выразился он так о колпачке, который внешне его не устраивает.

Могут ли быть наказаны снимающие «колпачки»?

Хоть этот процесс и называется словами типа «челлендж» и «тренд», по сути своей это самое обычное воровство. Уголовная ответственность по статье «Кража» наступает с 16 лет. И если тиктокер старше этого возраста, то ему светит вполне реальный штраф до 8 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет в зависимости от нанесенного ущерба.

Если же охотнику за колпачками нет 16 лет, то отвечать придется родителям штрафом до 500 рублей. А самого коллекционера поставят на учет в ПДН. Забавен тот факт, что выложенные в TikTok видео по сути своей могут являются доказательством против самого автора. Фактически, подростки в своем стремлении к популярности сами портят себе будущее.

Надолго ли этот вредный челлендж?

Социальные сети помнят множество различных челленджей. Некоторые вирусились сильнее других из-за того, что в них принимали участие иностранные и российские звезды. Одни были направленны на что-то хорошее, как например #icebucketchallenge, смысл которого, казалось бы, просто в том, что люди обливают себя холодной водой (обязательно со льдом, в этом и смысл названия) из ведра. Но на деле сделавший это на видео человек должен был бросить вызов еще трём людям, в случае отказа поучаствовать они должны пожертвовать 100 долларов фонду по борьбе с боковым амиотрофическим склерозом. Челлендж придумал Кори Гриффин, когда его другу поставили этот диагноз. Благодаря этому удалось собрать свыше 100 миллионов долларов.

Другие челленджи направлены на вызов лайков и эмоций, как например #10yearchallenge, когда человек выкладывает свое фото 10-летней давности и современное. Или #InMyFeelingsChallenge — танцы под песню репера Дрейка с таким названием.

Но есть и опасные тренды, наподобие 'Tripping Jump' Challenge — когда два человека встают по бокам от третьего и прыгают в верх. Участник в середине пытается повторить за ними и в этот момент ему делают подсечку. Есть риск получить травмы при падении.

Примеров подобных деструктивных челленджей много. Некоторые раскручиваются так же, как и позитивные, но в большинстве своем в России они встречаются не так часто.

Челлендж «колпачки» относительно новый. И вполне вероятно, что подростки будут следовать ему до первого раза, когда их поймают и накажут.

Ну, а владельцам машин не лишним будет последовать примеру жителя Осиново и, пока не уляжется эта волна, снять красивые заглушки и заменить их на обычные, самые дешевые пластиковые. Такие и снимать не станут, а если и покусятся, ущерб будет минимальным.