Что изменится для МФО в 2021 году?

Как сообщает «Российская газета» на своем интернет-портале, в 2021 г. в стране наблюдается рост популярности кредитования. Это относится не только к потребительским ссудам в банках, но и к доле займов в микрофинансовых организациях.

Об этом говорится в докладе агентства «Эксперт РА», который был представлен во время проведения круглого стола, посвященного вопросам кредитования. Он проходил в июне этого года и назывался «Микрофинансирование в России. Перспективы. Конкуренция. Трансформация». Там же отмечалось, что объем рынка должен увеличиться на треть. Другая тенденция — сокращение количества МФО в госреестре примерно до 1 000 компаний, что повлечет концентрацию населения на самых крупных из них.

Сейчас политика, проводимая многими организациями (получить представление о которых можно на портале Микрозайм.ру (18+)), способствует активному привлечению клиентов разных возрастных групп, в том числе и молодежи, начиная с 18 лет. Дополнительный толчок к развитию этого вида бизнеса дала сама жизнь, когда из-за уменьшения реальных доходов и неопределенности с заработком в «ковидные» времена 2020 г. увеличилась потребность граждан в одалживании средств «до зарплаты». Специалисты агентства «Эксперт РА» отмечают, что уже во второй половине прошлого года крупные игроки этого сектора финансового рынка не только расширили свою деятельность, но сделали это без потери качества активов. Общий объем их капитала возрос до 249 млрд. руб. (+18 %).

Определенную лепту, повлиявшую на отношение кредиторов к потенциальным клиентам, внес и коронавирус. Это выразилось в усилении конкуренции и появлении дополнительных рисков. Многие МФО ужесточили скоринг, пересмотрев свое отношение к клиенту как к источнику долговременного заработка. Раньше в основе их деятельности был принцип получения с каждого заемщика максимальной прибыли в течение короткого времени.

Однако теперь такая позиция чревата потерей клиентов за счет их ухода в банки. Поэтому пандемия косвенно способствовала появлению дополнительных привлекательных для населения продуктов, а внимание МФО сместилось на привлечение финансирования в более долгосрочной перспективе.

В 2021 г., по прогнозу «Эксперт РА», темпы роста популярности микрозаймов должны достигнуть «доковидных» показателей. Тем не менее и дальше будет наблюдаться тенденция к сокращению числа МФО в реестре ЦБР. Например, 2 года назад там насчитывалось более 2 тыс. компаний, а 01.01.2021 г. — всего 1 385.