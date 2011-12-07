Минниханов поручил правоохранительным органам дать правовую оценку деятельности финпирамид

Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам республики дать правовую оценку деятельности финансовых пирамид. Об этом на брифинге в Кабмине рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В рамках традиционного субботнего совещания с представителями правоохранительных органов Президент республики обратил внимание, что в адрес органов власти поступают обращения от граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. В жалобах, в частности, отмечается, что организаторы вовлекают людей в соответствующую организацию, собирают их денежные средства и в последующем отказывают в выплатах», — сказала Галимова.

Она отметила, что Президент республики поручил также обратить внимание на то, что организаторы объединения под видом решения проблем предлагают гражданам вложиться в новую финансовую структуру.