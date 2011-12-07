Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов поручил правоохранительным органам дать правовую оценку деятельности финпирамид

Президент РТ отметил, что нужно обратить внимание на действия организаторов, которые предлагают людям вложиться в сомнительные финансовые структуры.

Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам республики дать правовую оценку деятельности финансовых пирамид. Об этом на брифинге в Кабмине рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В рамках традиционного субботнего совещания с представителями правоохранительных органов Президент республики обратил внимание, что в адрес органов власти поступают обращения от граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. В жалобах, в частности, отмечается, что организаторы вовлекают людей в соответствующую организацию, собирают их денежные средства и в последующем отказывают в выплатах», — сказала Галимова.

Она отметила, что Президент республики поручил также обратить внимание на то, что организаторы объединения под видом решения проблем предлагают гражданам вложиться в новую финансовую структуру.

КВ
Лента новостей