Минниханов примет участие в заседании оргкомитета по проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Рустам Минниханов сегодня примет участие в заседании оргкомитета по проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сегодня в Доме правительства РФ состоится заседание федерального оргкомитета по подготовке проведения празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарией. Комитет возглавляет зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, с докладом выступит также Президент РТ Рустам Минниханов. Сам план мероприятий будет принят сегодня», — сообщила Галимова.

Она отметила, что в этот период запланировано много мероприятий, связанных со стратегической группой «Россия — Исламский мир», которую возглавляет Рустам Минниханов по поручению Владимира Путина. Туда же будет интегрирован Kazansummit

«Президент РТ также неоднократно отмечал, что самое главное для нас не столько торжественность самого мероприятия, а сколько отдать дань памяти нашим предкам», — заключила Галимова.