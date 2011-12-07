На KazanSummit 2021 обсудят сохранение снежных барсов

Одной из ключевых тем проходящего в Казани международного саммита станет сохранение снежных барсов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Представители разных стран и регионов за круглым столом обсудят реализацию проектов по сохранению редких животных на трансграничных территориях. Отмечается, что численность снежного барса в России составляет 70-90 особей. При этом она продолжает сокращаться.

Поскольку для Татарстана белый барс является древним символом и его изображение официально красуется на гербе республики, регион принимает активное участие в судьбе этого биологического вида. Вопрос о строительстве Центра по изучению редких видов кошек в РТ в рамках национального проекта «Экология» обсуждается с 2019 года.

Напомним, саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» пройдет 28–30 июля в выставочном центре «Казань Экспо». Пройдет мероприятие в онлайн и офлайн форматах. На нем представители 48 стран и 25 регионов России обсудят станут осознанное потребление, партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.