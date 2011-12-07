Следователь Челнов настаивает на эксгумации тела бабушки из-за отсутствия выписки из морга

В суд Набережных Челнов поступило ходатайство следователя по особо важным делам о разрешении эксгумации трупа 89-летней женщины. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Официальная просьба обоснована тем, что в прошлом году следственным отделом было возбуждено уголовное дело об убийстве в отношении неустановленного лица. Тело 89-летней женщины в морг не увозили, поэтому соответствующих документов от судебно-медицинской экспертизы к ним не поступало, что и вызвало вопросы.

Женщину похоронили в деревне Альметьевского района. Помощник прокурора и родственница бабушки просили ходатайство следователя оставить без удовлетворения. Оснований для эксгумации трупа суд также не нашел.

Следователю предложили выяснить обстоятельства смерти путем допроса врачей скорой помощи, исследования карты вызова скорой или при проведении иных следственных и процессуальных действий.