В Казани в этом году парковочное пространство увеличится на 2,4 тыс. машиномест

В столице Татарстана в этом году увеличат количество парковочных мест. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров

«В этом году запланировано расширение парковочного пространства еще на 2,4 тыс. машиномест в пределах улиц Яруллина, Волгоградская, Бонадренко, Короленко Нигматуллина, Чистопольская, Сибгата Хакими, Нурсултана Назарбаева, Газовая, Павлюхина и Агронамическая. Речь не идет о сплошном покрытии территории указанных кварталов муниципальными праковками, они будут организованы лишь в существующих карманах и на участках улично-дорожной сети с учетом востребованности парковочных мест, поступивших на обращения от организаций, учреждений и самих жителей», — сказал спикер.

На создание парковок из бюджета города будет выделено 37 млн рублей, а общее количество мест городского парковочного пространства увеличится до 6711.