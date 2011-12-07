В Казани выросло число нарушителей, оставляющих машины на газонах

В Казани возросло количество нарушений правил парковки, с апреля этого года на рассмотрении в административной комиссии находится 9 тыс. материалов. Об этом на деловом понедельнике сказал начальник Управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев.

«С особым вниманием мы относимся к состоянию зеленых насаждений. С апреля мы возобновили работу по автоматической фиксации парковок транспорта на газонах и детских площадках. За истекший период передано на рассмотрение в административную комиссию около 9 тыс. материалов, за аналогичный период их было на 12% меньше (7841)», — сообщил спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что зимой казанцы чаще всего жаловались на неубранные от снега дворы и крыши.