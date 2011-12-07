За летнюю работу подростки в Челнах получат по 5 100 рублей

Начальник управления по делам молодежи в Набережных Челнах Айзат Махмутов рассказал сколько человек за это лето смогли трудоустроиться и получить свою первую зарплату.

По его словам, за работой на лето обратились 1 115 человек, устроиться получилось 70% из них. Так, при двухчасовой работе в день школьники и студенты смогут получить 3 198 рублей без учета вычета налогов. Помимо этого, для несовершеннолетних предусмотрена материальная поддержка в размере 2 250 рублей.

Попробовать свои силы подростки могут также и в августе. Для этого им необходимо обратиться в Центр студенческих отрядов.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как ученики кадетской школы в Челнах угнали иномарку сотрудницы детсада.