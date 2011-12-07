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Жителей РТ приглашают принять участие в создании триколора для масштабной онлайн-мозаики

Участникам предлагают творчески проявить себя на онлайн-флешмобе «Цвета российского флага».

Жителей Татарстана приглашают принять участие в создании флагов своими руками для масштабной онлайн-мозаики. Конкурс организует московский Музей Победы в рамках онлайн-флешмоба «Цвета российского флага», сообщает пресс-служба музея.

Суть конкурса заключается в том, что участникам доступная любая форма для изготовление своего флага. Допускается создание триколора из цветов, цветной бумаги, шаров и т.д. Далее из всех работ участников будет составлена масштабная онлайн-мозаика, которая 22 августа будет представлена на всеобщее обозрение на сайте Музея Победы

Для того, чтобы присоединиться к конкурсу, необходимо до 19 августа загрузить фотографию российского флага на сайт музея.

Акция приурочена ко Дню российского флага, который отмечается 22 августа.

КВ
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