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Зимой казанцы чаще всего жаловались на неубранные от снега дворы и крыши

За зимний период этого года на 111 управляющих компаний составлено 183 протокола.

Этой зимой жители Казани чаще всего жаловались на неубранные от снега крыши и дворы. Об этом на деловом понедельнике сказал начальник Управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев.

«В начале текущего года, учитывая обильные снегопады и резкие колебания температуры наружного воздуха, контроль за зимним содержанием дорог, дворов и зданий велся в усиленном режиме. Выявлено 467 нарушений, их количество за зимний период больше в текущем году, чем в прошлом, это объясняется погодными условиями», — сказал спикер.

Он отметил, что в своей работе в Управлении стараются оперативно реагировать на публикации в СМИ и соцсетях.

«Большое недовольство жителей в зимний период вызвало качество уборки дворов и кровель жилых домов. На 111 управляющих компаний составлено 183 протокола», — рассказал Минвалеев. 

КВ
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