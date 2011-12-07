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Дамир Фаттахов открыл молодежный центр после капитального ремонта в Балтасинском районе РТ

В нем появились зоны коворкинга, дискозал, мини-кинотеатр, спортзал и специально оборудованное помещение для людей с ограниченными возможностями.

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов и глава Балтасинского района республики Рамиль Нутфуллин приняли участие в открытии молодежного центра «Хыял». Капитальный ремонт здания проводился в рамках Президентской программы.

Как отметил министр, «у каждого молодого человека, в каком бы уголке Татарстана он ни находился, должен быть доступ к возможностям для самореализации». Он заявил, что теперь только от молодежи района будет зависеть, как они будут использовать эти возможности и как активно будет функционировать молодежный центр.

Известно, что пропускная способность «Хыяла» составляет 280 человек. В нем появились зоны коворкинга, дискозал, мини-кинотеатр, спортзал и специально оборудованное помещение для людей с ограниченными возможностями. Дизайн и планировка были разработаны молодыми татарстанскими архитекторами института Реновации объектов молодёжной политики.

КВ
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