Заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров попросил усилить работу ГИБДД к новому учебному году.

На заседании комиссии в Доме Правительства РТ он подчеркнул, что количество машин на дорогах 1 сентября увеличится. Поэтому необходимо провести дополнительную работу.

Главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов, в свою очередь, доложил, что в 2020 году в авариях на дорогах республики уже погибли пятеро детей. Причиной тому стала неправильная перевозка детей. Поэтому, в первую очередь, усилия будут направлены на выявление данных нарушений. Для этого сотрудники ГИБДД будут проводить спецоперацию «Внимание, дети!».