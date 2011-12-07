Госавтоинспекторы помогли ребенку, которого укусила змея

В Татарстане госавтоинспекторы помогли мальчику, которого укусила змея, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

«Во время несения службы к сотрудникам отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Татарстан в составе инспекторов старшего лейтенанта полиции Ильмира Сабирова и старшего лейтенанта полиции Ильнура Садыкова обратилась женщина-водитель автомобиля „Дэу“. Автоледи пояснила полицейским, что в салоне автомобиля находится ее 7-летний сын, которого укусила змея», — рассказали в пресс-службе.

Госавтоинспекторы доложили о случившемся в часть и доставили мать и ребенка с помощью специальных звуковых сигналов до ближайшего медучреждения.

Ребенку оказали необходимую помощь и сейчас его здоровье и жизнь в безопасности.

«Сотрудники Госавтоинспекции навестили мальчика после выздоровления и подарили ему подарки. В свою очередь родители ребенка поблагодарили инспекторов за оказанную помощь и передали инспекторам ДПС пирог», — отметили в ведомстве.