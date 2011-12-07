Мэр Иннополиса: Наша задача - минимизировать внешние стрессовые факторы, с которыми человек сталкивается в больших городах

— Руслан Ринатович, в этом году исполнилось 5 лет с момента открытия Иннополиса. С какой инфраструктурой город отпраздновал свой мини-юбилей?

— Официальное открытие города состоялось 9 июня 2015 года, к этому времени уже закончилось строительство всех базовых инфраструктурных объектов: корпуса Технопарка им. Попова, спортивного комплекса, жилых домов, здания Университета Иннополис и студенческого кампуса. Заселяя город, мы начали понимать потребности наших жителей. Например, у нас сформировалось скейтборд-сообщество, и мы построили скейт-парк. По такому же принципу появились городская ярмарка, площадка для барбекю, воркаут-зона и отдельная площадка для выгула собак.

Продолжаем прислушиваться к пожеланиям жителей. Например, в понедельник состоялось открытие городского пространства ArtSpace. Это тоже был запрос от наших жителей — Иннополису требовалось культурное пространство. Здесь горожане смогут получать дополнительное образование, развивать свои творческие способности и обмениваться опытом.

— Сколько сейчас жителей, есть ли тенденция неизменного прироста? Насколько город зависит от маятниковой миграции?

— Есть постоянный прирост, порядка 30%. Сейчас у нас 3800 жителей, а еще 1000 человек каждый день приезжают в Иннополис из ближайших городов и населенных пунктов. Больше всего я радуюсь естественному приросту: за 5 лет у наших жителей родились 184 малыша.

— Несколько лет назад в Иннополисе были сложности на рынке арендного жилья. Решен ли этот вопрос сейчас?

— Проблемы на фоне сложно прогнозируемой заполняемости жилья на первых этапах действительно были. Сейчас жилой комплекс из 22 многоквартирных домов заполнен на 86%, но мы уже разрабатываем план строительства новых жилых кварталов. А в комплексе таунхаусов «Зион» уже продано 168 квартир и начато строительство второй очереди.

— В какую сумму, получается, обходится аренда квартиры для горожан?

— Аренда квартиры в Иннополисе обойдется от 9 до 17 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества комнат, но часто работодатель сам оплачивает аренду жилья своим сотрудникам. Квартиры, кстати, полностью готовы к проживанию — в них есть вся необходимая мебель и бытовая техника: от штор, прикроватной тумбы до стиральной машины.

— А есть перспективы для строительства коммерческой недвижимости и такой социальной инфраструктуры, как детские сады и школы?

— Это два разных вопроса. Отвечая на первый, скажу, что перспектива всегда есть. Как я уже говорил ранее, сейчас началась застройка второй очереди комплекса таунхаусов «Зион», рассматриваются территории для дальнейшего строительства коммерческого жилья. Бизнесу мы предлагаем готовые помещения. За эти 5 лет в городе открылось много сервисных компаний: отделения банков, супермаркеты, кафе, бар и салоны красоты. Все перечислять не стану, потому что городского бизнеса действительно много.

Что касается социальной инфраструктуры, совсем скоро закроем все потребности: в прошлом году построили новое здание школы, а детский сад расширяем и открываем дополнительные группы в старом здании школы (реконструкцию планируем завершить уже этой осенью). Два года назад мы открыли частный детский сад для детей от полутора лет, и это был интересный опыт государственно-частного партнерства.

— Сколько компаний зарегистрировано на территории города? Какую налоговую базу они формируют?

— На данный момент в Иннополисе зарегистрировано 280 юридических лиц — это и компании разных форм собственности, и индивидуальные предприниматели. За прошлый 2019 год сумма уплаченных налогов и страховых взносов составила 1470,8 млн руб. Совокупный объем отчислений позволяет городу не только существовать в парадигме самообеспечения, но и запускать новые городские проекты, улучшать инфраструктуру.

— А как обстоят дела с безопасностью в городе? Какие правонарушения чаще всего фиксируются?

— Я с уверенностью могу сказать, что Иннополис — один из самых безопасных городов нашей страны. Человеку со злым умыслом должно быть очень тяжело в городе: за ним следят не только представители правопорядка и многочисленные камеры видеонаблюдения, но и бдительные горожане с высокой социальной ответственностью. Малейшие правонарушения, будь то брошенный сигаретный окурок или неправильно припаркованная машина, моментально попадают в поле зрения общественности.

— Расскажите о трех ключевых, на ваш взгляд, достижениях города за минувшие 5 лет.

— Наша главная ценность — люди. К нам приезжают идейные, талантливые и амбициозные. Особую атмосферу города формирует тот факт, что у нас живут люди со всех уголков России и мира. И каждый привозит с собой частичку своей культуры, истории и обычаев.

Второе достижение — комфортная среда для жизни. Удобная инфраструктура (путь от дома до работы не больше 10 минут), низкие цены на жилье, решение бытовых проблем при круглосуточной поддержке консьерж-сервиса. Наша задача — минимизировать внешние стрессовые факторы, с которыми человек сталкивается в больших городах.

Ну и третье достижение — успехи, которые стали возможными благодаря Иннополису. Например, студент Университета Иннополис Кевин Ханда во время своего обучения основал маркетплейс, ставший одним из самых быстрорастущих в Европе, а после окончания решил остаться в Иннополисе и стать резидентом особой экономической зоны «Иннополис».