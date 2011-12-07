Мидхат Шагиахметов: По итогам I полугодия мы прогнозируем рост количества резидентов в Татарстане

Об этом в интервью «Казанским ведомостям» заявил министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

— Мидхат Рафкатович, расскажите о ключевых показателях реализации национальных проектов на территории Татарстана и республиканских программ за последний год.

— В 2020 году Татарстан участвует в реализации 11 национальных проектов в составе 50 региональных проектов.

Основная цель реализации национальных проектов — улучшение качества жизни жителей республики. Благодаря реализации национальных проектов в Татарстане в 2020 году будет построено (и уже начато строительство) 5 школ, 12 детских садов, 7 ФАП, начато строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии в Казани, строительство и реконструкция 10 очистных сооружений и двух ливневых канализаций, более 200 км городских и межмуниципальных дорог, будет благоустроено 48 объектов городской среды, а также продолжится предоставление мер поддержки, социальных выплат, проведение обучения и многое другое.

Стоит отметить, что все запланированные на 2020 год мероприятия в рамках реализации национальных проектов на территории Республики Татарстан будут выполнены в полном объеме.

Помимо этого, в республике будет реализовано 50 республиканских программ. Это прежде всего капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов образования, ресурсных центров, детских оздоровительных лагерей, универсальных спортивных площадок, стационаров, обеспечение населения питьевой водой, капитальный ремонт многоквартирных домов.

С текущего года в Татарстане стартовала республиканская программа по благоустройству дворов многоквартирных домов «Наш двор», в рамках которой в течение пяти лет планируется привести в порядок 6775 внутридворовых территорий. В 2020 году благоустроят 1084 двора.

— Стоит ли ждать изменений в плане мероприятий по реализации Стратегии-2030 в ближайшие годы из-за пандемии?

— Безусловно, корректировка стратегии произойдет с учетом масштабных изменений, произошедших в стране в текущем году. Это и внесение изменений в Конституцию Российской Федерации, и принятие Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и текущие тенденции социально-экономического развития.

Как и в 2015 году, когда формировалась сама Стратегия-2030, мы планируем привлечь к внесению изменений максимально широкий кругспециалистов — представителей органов власти, предприятий, учреждений образования и науки, молодежных и общественных организаций.

— Не опасаетесь на фоне кризиса оттока инвесторов из Татарстана, сокращения резидентов в ОЭЗ и на ТОСЭР?

— Работа руководства республики по созданию инвестиционной инфраструктуры способствовала привлечению многочисленных хозяйствующих субъектов, реализующих перспективные высокотехнологичные проекты в различных отраслях экономики, превратив данные территории в точки роста экономики Татарстана.

Так, например, на сегодняшний день в ОЭЗ «Алабуга» в качестве резидента зарегистрировано 57 компаний, являющихся лидерами в своих отраслях. Общий объем заявленных резидентами инвестиций в создании производств составляет 212,4 млрд рублей, из них уже вложено порядка 139,1 млрд рублей, при этом создано более 7 тыс. рабочих мест. На территории ОЭЗ действует 33 новых промышленных производства. Несмотря на спад экономической активности в мире в целом, интерес со стороны инвесторов к особым экономическим зонам республики сохраняется.

В обстановке вынужденных ограничений, связанных с пандемией, есть и такие компании, которые неожиданно получили мощный стимул для развития, в частности, IT-сферы.

В условиях государственной поддержки резидентов ОЭЗ «Иннополис» уже стала центром притяжения многих высокотехнологичных компаний отрасли информационно-коммуникационных технологий. Интерес к проекту со стороны потенциальных резидентов только растет. Сейчас резидентами особой экономической зоны являются 98 компаний. Еще 18 компаний имеют статус партнера ОЭЗ.

За последние полгода на рассмотрение в Министерство экономики Республики Татарстан поступило 13 заявок на присвоение статуса резидентов ОЭЗ «Иннополис». Объем осуществленных инвестиций резидентами и партнерами особой экономической зоны «Иннополис» к середине текущего года достиг 20,5 млрд рублей, из них 3,5 млрд рублей вложено только за первые 6 месяцев 2020 года, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 130%.

Что касается резидентов ТОСЭР, действие ограничительных мероприятий, вызванных пандемией COVID-19, и обусловленное этим закрытие части отраслей экономики оказали влияние на их деятельность. Компании испытывали трудности с поставкой импортного оборудования, наблюдались снижение спроса, нехватка оборотных средств, происходило удорожание стоимости сырья и, соответственно, себестоимости готовой продукции. В связи с чем ряд компаний заключили дополнительные соглашения в части снижения утвержденных плановых показателей инвестиционных проектов или переноса срока их выполнения на более поздний период.

На ТОСЭР Татарстана привлечен 81 резидент, в 2020 году резидентами стали 7 компаний. По итогам II квартала 2020 года резидентами ТОСЭР произведено 13,5 млрд рублей капитальных вложений и создано свыше 6,5 тыс. рабочих мест, прирост к I кварталу 2020 года составил 1,4 млрд рублей капитальных вложений, положительная динамика наблюдается и по количеству созданных резидентами рабочих мест, на 451 единицу больше, чем за II квартал прошедшего года.

— Как пережили кризис резиденты промпарков и промплощадок республики?

— Сегодня в Татарстане на 80 промышленных площадках и в 20 промышленных парках работает 1484 компании-резидента, ими создано более 30 тыс. рабочих мест.

В настоящее время ситуация у большинства резидентов индустриальных парков стабильная, некоторые резиденты испытывают трудности из-за задержки платежей за поставленную ими продукцию, а также ощущают снижение объемов заказов. В рамках антикризисных мер поддержки индустриальными парками были предоставлены рассрочки и скидки для резидентов, пострадавших от введения особого эпидемиологического режима.

Для резидентов также пересмотрены сроки достижения плановых показателей эффективности по государственным программам. В связи с обращениями, поступающими от управляющих компаний объектов промышленной инфраструктуры, Министерством экономики Республики Татарстан были внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, касающиеся переноса сроков достижения регламентных показателей эффективности по государственным программам на год.

Тем не менее по итогам I полугодия мы прогнозируем рост количества резидентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о правильно выбранной политике руководства республики в части предоставления бизнесу инфраструктурной поддержки.

— Поговорим детальнее о «противоковидных» мерах в экономике. Какую помощь уже получил татарстанский бизнес?

— В период пандемии для предпринимателей Татарстана действовало более 30 федеральных и республиканских мер господдержки — это имущественная, финансовая и нефинансовая помощь — консультационные и образовательные программы.

Так, для более чем 30% субъектов малого и среднего предпринимательства республики, или 46,6 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, были продлены сроки уплаты налогов, в том числе более 20% субъектов, или 30,3 тыс., получили продление сроков по уплате страховых взносов.

Более 40 тысячам предпринимателей выплачены субсидии на неотложные нужды на сумму 2,6 млрд рублей — 42,4 тыс. за апрель (в мае) и 38,1 за май (в июне).

Кроме того, серьезная поддержка была оказана самозанятым гражданам — им возвращены уплаченные в 2019 году налоги в сумме около 140 млн рублей. Также для самозанятых предоставлен налоговый капитал в размере МРОТ.

Стоит отметить, что министерством экономики ведется ежедневный мониторинг реализации мер поддержки. Благодаря слаженным и своевременным действиям руководства республики выстроено взаимодействие с предпринимателями и кредитными организациями.

На сегодня в Татарстане реструктуризировано более 2 тыс. кредитов субъектов предпринимательства на сумму 16,7 млрд рублей. Выдано свыше 5,4 тыс. льготных кредитов под 0% и 2% годовых на сумму около 14,7 млрд рублей.

Как известно, большая часть федеральных мер направлена на поддержку предприятий из перечня наиболее пострадавших отраслей, при этом предприниматели республики, не вошедшие в перечень, но ощутившие на своей деятельности кризисные влияния в период пандемии, остались мерами не охвачены.

Для таких предпринимателей в республике создан пакет мероприятий поддержки, который был утвержден Президентом Татарстана и позволил расширить пул получателей помощи от государства. В текущем году уже направлено около 1,8 млрд рублей на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии.

— Насколько эффективны меры, принятые в республике, на фоне других субъектов? Опирались ли вы на чей-то опыт при разработке мер поддержки?

— При разработке республиканских мероприятий мы руководствовались тем, что мерами господдержки должно быть охвачено как можно большее количество субъектов малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем мы находимся с бизнесом в постоянном контакте — на уровне Президента республики организована непрерывная работа с бизнес-сообществом различных отраслей экономики. Тематику поступивших от них обращений мы также учитывали при формировании мероприятий поддержки.

Так, например, в связи с ограничительными мерами субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, были вынуждены реализовывать продукцию до конечных покупателей при помощи сервисов доставки.

Программа по 100-процентному субсидированию затрат, связанных с оплатой агрегаторов по доставке еды и продуктов питания, вошла в пакет республиканских мер поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденный Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Программа не имеет аналогов в стране, ее реализация направлена на сохранение работоспособности и занятости в сегменте общественного питания, который в числе первых ощутил на себе негативные влияния пандемии. К программе присоединились такие крупные игроки рынка e-commerce, как Яндекс.Еда, Delivery Club, Ozon и Wildberries.

Также, анализируя опыт других регионов, нами разработана программа субсидирования процентных ставок по кредитам. Здесь субсидируются фактически уплаченные предпринимателями проценты по кредитам за период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года в размере ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации. Максимальный размер субсидии на одного получателя — 1,5 млн рублей в год.