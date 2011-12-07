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Осужденным казанской колонии поручили собирать вентиляционные коробы

Оборудование, необходимое для производства, колонии предоставила одна из компаний.

Осужденным казанской колонии № 19 поручили собирать вентиляционные коробы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Сообщается, что оборудование, необходимое для производства, колонии предоставила одна из компаний. Ориентировочная сумма заказа — миллион рублей.

Вентиляционные коробы применяют в системе коммуникации зданий. Осужденные собирают коробы вручную после всех необходимых механизированных операций. На производстве заняты 11 человек. 

КВ
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