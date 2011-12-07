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Почти 90 процентов казанских водителей и кондукторов автобусов - курящие

Таковы итоги вчерашней акции, организованной медицинскими работниками и профкомом МУП «ПАТП-2» и проведенной на конечной остановке «Ферма-2» в Казани

В ходе опроса 43 сотрудников автобусного предприятия оказалось, что не все водители и кондукторы считают курение настолько опасной привычкой. Чтобы мотивировать работников отказаться от табачных изделий, врачи готовы провести углубленное собеседование и ознакомить всех желающих с информацией о вредном влиянии табака на здоровье.

Среди принявших участие в акции врачей – специалисты Республиканского центра медицинской профилактики и подразделения «Общее дело» Республиканского наркодиспансера.

Первый шаг уже сделан: во время акции проведено 25 консультаций о вреде табачной зависимости. Все желающие могли отдать сигареты представителям автопредприятия, некоторые охотно соглашались это сделать.  

КВ
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