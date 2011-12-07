Ренат Халимов: Продукты некоторых наших резидентов стали особенно востребованными из-за коронавируса

— Ренат Азатович, одним из важных событий этого года стал налоговый маневр в IT-отрасли. Как на него отреагировали в ОЭЗ и ее резиденты?

— Особая экономическая зона «Иннополис» приветствует налоговый маневр в IT-отрасли, предложенный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Меры поддержки со стороны государства повысят конкурентоспособность индустрии информационных технологий и снизят налоговую нагрузку на ее участников, позволят компаниям выстраивать более эффективное долгосрочное планирование деятельности.

Сегодня в Иннополисе работают 98 резидентов, 18 партнеров и 52 стартапа. Хотел бы отметить, что налоговые льготы для них — далеко не единственный стимул в особой экономической зоне. Здесь компаниям оказывается комплексная поддержка — наш центр подбора персонала бесплатно подбирает необходимых специалистов по всей России и в соседних странах, помогая в их релокации. В Иннополисе инновационная инфраструктура, есть возможность тестирования технологий до вывода на рынок, проводится большое количество образовательных мероприятий. Выпускники Университета Иннополис устраиваются на работу в компании и открывают стартапы в ОЭЗ.

— Насколько «ковидная» история повлияла на экономические показатели ОЭЗ? Сколько рабочих мест создано компаниями?

— У ОЭЗ «Иннополис» наблюдается позитивная динамика по всем ключевым показателям, и в настоящее время мы сохраняем эту тенденцию. Резиденты и партнеры ОЭЗ ко второму кварталу 2020 года проинвестировали (суммарным итогом с момента основания) 20,5 млрд рублей. Объем выручки компаний накопленным итогом составляет 17,8 млрд рублей. Создано 3,5 тыс. рабочих мест.

Безусловно, ситуация с коронавирусом сказалась на всей мировой экономике, но в то же время подчеркнула важность применения информационных технологий для организации рабочих и учебных процессов, а порой и для решения основных бытовых вопросов. Продукты некоторых наших резидентов стали особенно востребованными из-за коронавируса. В частности, платформа видеоконференцсвязи, сервис телемедицины.

Разработчики поставляют программные решения для разных отраслей, в том числе наиболее пострадавших от пандемии. Но в сравнении, например, с туристическим или транспортным сектором IT-отрасль менее уязвима и имеет значительный потенциал для восстановления.

— Не наблюдается ли отток резидентов на фоне кризиса?

— Об оттоке компаний речи не идет. Некоторые резиденты могут скорректировать планы развития, особенно в части расширения, новых направлений. Однако в целом текущие показатели компаний не предполагают пессимистичного прогноза.

Недавно, например, в Казахстане прошел госэкспертизу проект «умной больницы», над которым работали пять компаний из ОЭЗ «Иннополис». В частности, наш резидент разработал энергоэффективные и экологичные адаптивные системы освещения и вентиляции.

В июне резидентом ОЭЗ представлен виртуальный бизнес-смартфон с максимальной защитой корпоративных данных и коммуникаций. Система создает в телефоне защищенное рабочее пространство — виртуальную операционную систему. То, что особенно актуально в условиях удаленной работы. А другая компания, в которой большая часть сотрудников это выпускники Университета Иннополис, работает над созданием платежной системы для Национального банка Камбоджи.

— С 2020 года в ОЭЗ по упрощенной процедуре начали принимать стартапы. Это новое направление?

— Да, мы создаем уникальную систему поддержки стартапов, в формировании которой участвуют федеральные партнеры. Речь о наборе сервисов, которые помогут значительно упростить процессы юридического бухгалтерского обслуживания, сэкономить средства на найме сотрудников. Стартапы могут на льготных условиях арендовать офис или рабочие места в коворкинге. До 2023 года действует налоговая ставка в размере 1% на доходы при применении упрощенной системы налогообложения.

Стартапы — это очень маленькие компании, но именно они зачастую рождают прорывные идеи, которые ведут к новому этапу технологического развития. Многие мировые корпорации в свое время начинали фактически так же, как и стартапы.

— Насколько сейчас заполнены площади технопарка в Иннополисе?

— Заполняемость Технопарка им. А. С. Попова составляет почти 90%. Еще часть площадей забронирована компаниями, которые намерены подавать заявки на получение статуса резидента или партнера до конца 2020 года. Есть потребность в новых офисных площадях.

В настоящее время активно идет строительство второго технопарка, названного в честь Н. И. Лобачевского. Строительные работы будут завершены в декабре этого года, а ввод в эксплуатацию запланирован в следующем году. Сейчас потенциальные резиденты уже проявляют интерес к переезду.

— Какие крупные компании стали резидентами и партнерами ОЭЗ за последние годы? Кто в числе заказчиков решений и услуг?

— В ОЭЗ «Иннополис» в 2019 году открыли центры разработок Х5 и «Магнит», в 2020 году — представительства Альфа-Банка, S7 Group и «Газпромнефть-Снабжение». У нас работают «Яндекс», Сбербанк, Тинькофф Банк.

География поставок программных продуктов и услуг наших компаний весьма обширна — от стран СНГ и Западной Европы до Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Например, компания «Инфоматика» в июле 2019 года заключила контракт в Катаре на поставку системы контроля доступа зрителей на стадион AL Rayyan, который строится к чемпионату мира по футболу — 2022. А веб-платформа Yorso для оптовых поставок рыбы и морепродуктов с использованием самых современных методов автоматизации — международный проект резидента «Иннософт». Пользователями платформы являются клиенты из Китая, Эквадора, Марокко и других стран.

— Насколько велик интерес зарубежных IT-компаний к ОЭЗ «Иннополис»?

— Сегодня 6 международных компаний работают в ОЭЗ (Schneider Electric, NNG, IBM, Soramitsu Labs, Provectus, Portavita). Их число будет продолжать расти, так как интерес со стороны иностранных разработчиков достаточно высокий. Однако в первую очередь мы работаем над привлечением и развитием российских компаний.

— Каковы конкурентные преимущества ОЭЗ «Иннополис» в сравнении с другими российскими ОЭЗ технико-внедренческого типа?

— В отличие от других особых экономических зон технико-внедренческого типа мы специализируемся на информационных технологиях. Более 70% наших резидентов занимаются разработкой в области IT, тогда как другие площадки в большей степени ориентированы на инновационную промышленность. Нас сложно сравнивать, так как целевые аудитории отличаются, но наша особая экономическая зона является безусловным лидером именно в части IT-разработок. Это подтверждается последним отчетом, подготовленным Министерством экономического развития РФ. ОЭЗ «Иннополис» по итогам 2019 года признана самой эффективной среди ОЭЗ технико-внедренческого типа.

Необходимо отметить, что в перспективе ближайших трех лет мы планируем привлекать инвесторов для создания высокотехнологичных производств. Это позволит создать в регионе дополнительные высококвалифицированные рабочие места и выстроить более тесную интеграцию между IT-разработками и аппаратными разработками.

— Ренат Азатович, расскажите о планах на ближайшее время. Какие объекты инфраструктуры появятся на территории особой экономической зоны?

— В течение трех лет в ОЭЗ «Иннополис» планируется построить индустриальный парк и роботизированную гостиницу, к 2025 году — индустриальную долину, где будет размещаться высокотехнологичное производство, о чем я уже сказал.

Еще одним перспективным направлением является создание центра обработки данных — это позволит повысить привлекательность особой экономической зоны для ИТ-компаний и усилить роль Иннополиса как одного из опорных пунктов цифровой экономики России.

Стратегия развития ОЭЗ предполагает появление новых направлений — таких как биомедтехника, беспилотные аппараты, новые материалы, микроэлектроника и промышленная робототехника.