Центр развития туризма РТ подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским краем

Сегодня в Казани подписали соглашение о сотрудничестве между центрами развития туризма Пермского края и Татарстана.

На церемонии подписания соглашения представитель Центра развития туризма Пермского края заявил, что теперь между двумя регионами ПФО будет «общая игра», где каждый станет «помогать друг другу, взаимодействовать, придумывать новые, интересные проекты».

Документ скрепили подписями руководитель Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский и гендиректор Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова. Пермские туроператоры представили наиболее популярные туристские направления региона и рассказали о предлагаемых турах на осенне-зимний сезон.