В Актанышском районе РТ открыли бюст Минтимера Шаймиева

В деревне Аняково Актанышского района РТ прошло торжественное открытие бронзового бюста первого президента РТ Минтимера Шаймиева, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

В церемонии открытия участвовали президент РТ Рустам Минниханов и замполномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин.

«Жизненный путь Минтимера Шариповича — яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение, настоящих патриотов», — сказал Минниханов.

Он также напомним, что с Шаймиевым связаны проекты и программы, целью которых стояли решения острых проблем жителей республики (ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека и другие).

Кроме того, деятельность Шаймиева признана авторитетной международной организацией ЮНЕСКО, от которой он является спецпосланником по межкультурному диалогу. Первый президент РТ инициировал проекты по возрождению Болгара и Свияжска, которые поддержали меценаты не только из республики, но и из других регионов России и зарубежных стран.

Свою благодарность Шаймиеву выражает мусульманская умма за создание Болгарской исламской академии. А представители православия ожидают завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божией Матери.

На данный момент, Минитимер Шаймиев продолжает занимать должность госсоветника РТ и работает над созданием сети полилингвальных школ.

«Вы наш учитель», — заметил Минниханов от себя лично.