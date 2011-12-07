В Альметьевске спецслужбы вскрыли гараж, чтобы спасти мужчину

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Альметьевске спецслужбам пришлось вскрыть гараж, чтобы спасти едва не погибшего мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар в одном из гаражей на ул. Базовая обнаружили росгвардейцы, которые заметили дым из закрытого гаража. Они и вызвали пожарных.
На место происшествия прибыли пожарные, которые срезали петли ворот и обнаружили едва живого мужчину у входа.
Пострадавший на «скорой» был доставлен в реанимацию. Его личность устанавливается.
Предварительная причина пожара — непотушенная сигарета.