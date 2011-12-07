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В Альметьевске спецслужбы вскрыли гараж, чтобы спасти мужчину

Мужчина едва не погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты.

В Альметьевске спецслужбам пришлось вскрыть гараж, чтобы спасти едва не погибшего мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар в одном из гаражей на ул. Базовая обнаружили росгвардейцы, которые заметили дым из закрытого гаража. Они и вызвали пожарных.

На место происшествия прибыли пожарные, которые срезали петли ворот и обнаружили едва живого мужчину у входа.

Пострадавший на «скорой» был доставлен в реанимацию. Его личность устанавливается.

Предварительная причина пожара — непотушенная сигарета. 

КВ
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