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В Татарстане задержали 13 человек, незаконно присвоивших 132 млн рублей

Подозреваемые открывали в банках расчетные счета для юрлиц и снимали с них наличные.

В Татарстане задержали группу лиц, незаконно присвоивших 132 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ

В незаконном обналичивании денег подозревают 13 человек. Группа аферистов открывала в банках РТ расчетные счета для подконтрольных юридических лиц и снимали с них наличные. Комиссия за их услуги составляла не менее 10%, что в сумме доходов составила свыше 132 млн рублей.

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

КВ
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