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Жители Казани устроили свалку объемом почти 70 кубометров

Администрацией Советского района были приняты меры, чтобы собрать и вывезти весь мусор на полигон ТБО.

Некоторые собственники частных домов по улице Возрождения решали вопрос с отходами радикально — попросту выкидывали на пустырь, который находился неподалеку. С течением времени незаконная свалка разрослась до немалых размеров. 

Когда инспекторы ЦТУ министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили ее, то свалка занимала уже площадь почти 350 кв. метров. Жители выкидывали из домов различный крупногабаритный хлам, старую мебель и прочие отходы. Объем свалки составил 69 куб.метров.

Администрацией Советского района были приняты меры, чтобы собрать и вывезти весь мусор на полигон ТБО, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.

КВ
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