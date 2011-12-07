Жители Казани устроили свалку объемом почти 70 кубометров

Некоторые собственники частных домов по улице Возрождения решали вопрос с отходами радикально — попросту выкидывали на пустырь, который находился неподалеку. С течением времени незаконная свалка разрослась до немалых размеров.

Когда инспекторы ЦТУ министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили ее, то свалка занимала уже площадь почти 350 кв. метров. Жители выкидывали из домов различный крупногабаритный хлам, старую мебель и прочие отходы. Объем свалки составил 69 куб.метров.

Администрацией Советского района были приняты меры, чтобы собрать и вывезти весь мусор на полигон ТБО, сообщает пресс-служба минэкологии РТ.