«Был пацан и нет пацана»: почему казанские мужчины выбирают цветной маникюр

В сентябре 2020 года Юрий Дудь поделился в соцсетях фото своих ногтей. На каждом ногте было нарисовано по букве, а из них складывалась надпись «Punk Rock». Подписал журналист фотографию так: «Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!»

Пост вызвал бурную реакцию среди подписчиков: некоторые пользователи раскритиковали знаменитость: «Юра, зачем!!!», «Люди, вы серьезно? Какой мужской маникюр и макияж? Срам-срамище!», «Осуждаю», «Был пацан и нет пацана».

Однако другие подписчики поддержали Юрия Дудя и похвалили его за смелость: «Огонь! Юра, ты создал новый тренд и открыл новую старую нишу для мастеров! Респект!», «Смело) Жизнь не готовила наше консервативное общество к такому», «Слишком круто», «Наконец-то мужчины начали чувствовать, что такое офигенный маникюрчик», «Сделала такой же, спасибо за вдохновение».

Репер Моргенштерн также часто появляется с маникюром. В интервью Юрию Дудю он рассказал, что впервые сделал маникюр на съемках клипа с Егором Кридом. Сам Крид тоже увлекается маникюром. Впервые он показался на публике с цветными ногтями в мае 2020 года. В его Instagram часто появляются посты с демонстрацией маникюра, на что поклонники реагируют специфически и также устраивают обсуждения в комментариях. Кто-то поддерживает артиста, а кто-то стыдит его.

«Повлияли рок-звезды»

В Казань тренд пришел вместе с маникюром Дудя — примерно осенью 2020 года, Полина, работающая в сфере ногтевого сервиса больше трех лет, рассказала, что в нашем городе мужчины стали выбирать маникюр чаще. Кто-то приходит просто за уходом, а кто-то — за дизайном.

«Некоторые мужчины обращаются, чтобы сделать ногти более аккуратными и эстетичными, а некоторые считают, что маникюр — это способ самовыражения. Они с мастером подбирают цвета, придумывают интересные дизайны» — рассказывает она.

Кто-то из парней, по словам Полины, сам записывается на процедуру через ее рабочую страничку в Instagram, но чаще всего мужчин приводят их девушки или жены.

«Была история, когда моя клиентка пришла ко мне со своим мужем. Он тоже хотел попробовать сделать маникюр. После этого всегда записываю их двоих ко мне», — приводит пример мастер ногтевого сервиса.

Поделился своим «маникюрным» опытом и один из клиентов Полины — житель Казани и студент КФУ Данил. Парень отметил негативное отношении его окружения к тому, что у него маникюр. Такая реакция, говорит Данил, не зависит от пола или возраста, это сугубо личное отношение к мужскому маникюру каждого.

«Сначала я пытался найти мастера конкретно по мужскому маникюру в Казани, ничего толком не нашел. После этого я обратился к подруге и она посоветовала мне мастера, у которого она сама делает маникюр», — рассказывает Данил.

Он признается, что на его желание сделать маникюр повлияли рок-звезды, фанатом которых он является, и опять же Юрий Дудь.

«Так и понеслось»

Еще один житель Татарстана — 28-летний Александр, инженер технической поддержки в IT-компании, уже больше трех лет регулярно посещает мастера по маникюру. Если раньше молодой человек хотел, чтоб его руки просто выглядели ухоженно, то с января 2019 года ему стало интересно ходить с цветным покрытием на ногтях. Парень отмечает, что делает маникюр исходя из своих желаний, настроений и возможностей.

«Я подумал о том, почему девушкам можно делать маникюр, а мужчинам нельзя? Так и понеслось», — рассказывает Александр. — Маникюр — это как временная татуировка, на определенное количество времени, ты можешь что-то поменять, или вообще убрать, или сделать что-то другое».

Александр отмечает, что большинство из его окружения относится к маникюру нормально, однако переживает из-за реакции родителей и родственников. Молодой человек поделился забавной историей о реакции на его маникюр на работе.

«Линейный руководитель, когда у меня было собеседование по итогам испытательного срока и мы встретились один на один, сказал: «Я заметил, будто ты своих ногтей стесняешься. Если ты что-то делаешь, то ты делай не стесняйся, все нормально, никто у нас здесь ни за что убивать не собирается», — рассказывает Александр.

Парень также отмечает, что столкнулся с проблемой при поиске мастера по маникюру. Не во всех салонах есть такая позиция, как «мужской маникюр».

«Сейчас на волне хайпа с Дудем, и с Моргенштерном, и всеми остальными салоны очухались, что и на этом тоже можно зарабатывать. А до этого действительно возникала проблема, что ты хочешь сделать маникюр, но у многих возникает такая формальная проблема, что позиции „мужской маникюр с покрытием“ у них нет. Но потом нашелся мастер, которая отнеслась к этому с интересом. Для меня стало удивлением, что в этом салоне потом появилась позиция „мужской маникюр с покрытием“. Постепенно они к этому как-то пришли», — говорит Александр.

Стоимость мужского маникюра с цветным покрытием не отличается от цены женского, колеблется она в пределах 1000 — 1800 руб. И если судить по карте 2gis.ru, то только в Ново-Савиновском районе более 20 студий предлагают услугу мужского маникюра, следуя за модниками, желающими быть как Дудь и рок-звезды.