Мама в городе: для чего нужно грудничковое плавание и куда идти в бассейн с младенцем?

Какие плюсы у грудничкового плавания?

«На ранних этапах оно снимает нагрузку с нервной системы, поэтому родители отмечают улучшение сна, самочувствия, аппетита. Малыши становятся спокойнее, меньше капризничают. Грудничковое плавание положительно сказывается на физическом развитии в будущем — правильная осанка, крепкий мышечный корсет. В этом есть элемент закаливания, происходит укрепление иммунитета и профилактика заболеваний верхних дыхательных путей. Грудничковое плавание полезно при кривошее и гипертонусе, потому что плавание будет укреплять мышечный корсет», — считает врач-педиатр «Семейной клиники» Людмила Галеева.

Есть ли минусы у раннего плавания младенцев?

«Плюсов много, поэтому плавание в раннем возрасте я одобряю, а минусы даже не могу назвать. Единственное, что к выбору бассейна для грудничкового плавания нужно подходить очень тщательно. Нужна тщательная очистка воды, потому что обычное хлорирование, как для взрослых, не подойдет», — сообщила Галеева.

Не будет ли плавание шоком для малыша? Разве он может задерживать дыхание?

«Как только малыш попадает из утробы матери в наш мир, он оказывается в воздушной среде. В течение первого месяца он к ней привыкает, а водная среда остается для него более привычной, ведь он провел в ней все 9 месяцев. До двух-трех месяцев у малышей еще работает рефлекторная задержка дыхания, когда вода попадает на лицо. Если начать заниматься в этом возрасте, то рефлекс будет укрепляться, а если не тренировать, то он постепенно угаснет. Я не говорю о том, что обязательно и как можно быстрее нужно заниматься плаванием с малышом. Конечно, нет, но если вы попадаете с малышом до двух месяцев в бассейн, то есть возможность развить навык ныряния. Если вы пойдете в бассейн позже, то будет другая методика и программа плавания», — объяснила Людмила Галеева.

Можно ли пойти с младенцев в бассейн раньше месяца-двух?

«Если малыш здоров, у него нет проблем с сердечно-сосудистой системой, нет кожных заболеваний, то плавание можно начинать после заживления пупочной ранки, то есть в возрасте одной-двух недель. Конечно, перед этим нужно проконсультироваться с педиатром», — ответила врач.

Центр грудничкового плавания Baby Dive

Малышам до года будет комфортно тренироваться в этом центре. В мини-бассейнах плавают только дети, а мамы или инструкторы держат их на руках. Занятие состоит из четырех этапов: массаж, гимнастика, упражнения на фитболе и аквагимнастка. На групповых занятиях мама сама занимается с малышом, а объясняет и при необходимости помогает инструктор. В группе до четырех малышей вместе с мамами. Вода постоянно прогревается до комфортных 34-35 градусов по Цельсию.

Адрес: ул. Роторная, 27е

Стоимость: Разовое занятие в группе — 800₽, абонемент на 4 занятия — 2600₽, на 8 занятий — 4800₽. Разовое индивидуальное занятие с инструктором — 1000₽, абонемент на 4 занятия — 3600₽, на 8 занятий — 6800₽.

Скидка на первое посещение 50%.

Центры детского плавания сети «Буль-буль»

Есть два вида занятий — «Мама и малыш» и «Инструктор и малыш». В любом случае длительность 50 минут, в это время включены разогревающий массаж, гимнастика, аквагимнастика и плавание. Одновременно плавают не больше четырех малышей.

Вода перед каждым занятием проходит несколько этапов очистки перед каждым занятием: кварцево-песочный, ультрафиолетовый, ионизирующий. При обнаружении микроорганизмов предусмотрена автоматическая очистка хлором. Излишней нагрузки на сердечно-сосудистую систему и перегрева удается избежать благодаря температуре воды на уровне 33 градусов по Цельсию. Малышу необходимо предъявить справку от педиатра о том, что он здоров или имеет противопоказания к некоторым элементам.

Адреса: ул. Салиха Батыева, 7; ул. Побежимова, 36

Стоимость: Разовое занятие в группе — 1000₽, абонемент на 4 занятия — 2800₽, на 8 занятий — 5200₽. Разовое индивидуальное занятие с инструктором — 1500₽, абонемент на 4 занятия — 5300₽, на 8 занятий — 9600₽.

Детский аквацентр «Карапуз»

Получасовые занятия в бассейне проводит тренер, а один из родителей погружается в воду вместе с малышом до 3 лет. Есть индивидуальные занятия, когда малыш занимается со своим тренером; есть групповые, когда один тренер на троих детей с родителями (это максимальное число малышей на одном занятии). Вода автоматически хлорируется, а ее температура поддерживается на комфортном уровне 31-33 градуса по Цельсию.

Малышам до года справки не нужны, старше года — справка от педиатра для бассейна с результатами паразитологического обследования (соскоб на энтеробиоз и кал на яйца глист). Для мамы, если она будет посещать бассейн, необходимо сдать мазок на чистоту. Папе потребуется справка в бассейн от дерматолога.

Адрес: ул. Баки Урманче, 7 («Солнечный город»)

Стоимость: Разовое индивидуальное занятие — 1000₽, абонемент на 4 индивидуальных занятия — 3500₽, на 8 индивидуальных занятий — 6600₽. Пробное индивидуальное занятие — 500₽. Разовое групповое занятие — 800₽, абонемент на 4 групповых занятия — 2300₽, на 8 групповых занятий — 4200₽. Пробное индивидуальное занятие — 200₽.

Центр раннего плавания «Карасики»

В бассейне ждут до семи лет. «Мальки», малыши от двух недель до трех месяцев, занимаются в ванне с тренером и родителям. «Карасики», дети от трех месяцев до трех лет, могут заниматься по 45 минут вместе с родителями и еще максимум пятью малышами, либо существуют индивидуальные тренировки с инструктором на 30 минут. Бассейн работает от медицинского центра «Добрые руки», поэтому здесь есть занятия с аквареабилитологом. Вода в бассейне очищается хлором, температуру поддерживают на уровне 32 градусов по Цельсию.

Малышам для посещения понадобится справка от педиатра, результаты соскоба на энтеробиоз и анализа кал на яйца глист. Для мамы нужна справка от гинеколога и результаты общего анализа мазка.

Адрес: ул. Матросова, 4

Стоимость: Разовое занятие в ванной с инструктором — 800₽, абонемент на 4 занятия — 3000₽, на 8 занятий — 5800₽. Разовое групповое занятие в бассейне — 550₽, абонемент на 4 занятия — 2100₽, на 8 занятий — 4000₽. Индивидуальное занятие в бассейне — 800₽. На первое занятие скидка 30%.

Центр детского плавания «Осьминожки»

Малыши старше двух недель уже могут прийти на первое занятие в этом центре. Занятие длится полчаса, и для детей до трех месяцев в это время включен массаж перед плаванием. Во время групповых занятий ребенок с родителем занимается в бассейне под руководством инструктора, во время индивидуальных — с тренером. Максимальное количество малышей в бассейне — три человека.

Фильтрация воды в бассейне круглосуточная, органическая очистка воды производится активным кислородом. Температура воды — 33-34 градуса по Цельсию.

Справки, которые понадобятся для занятий: малышу — справка от педиатра, что ребенок здоров; кал на яйца глист, соскоб на энтеробиоз. Маме для групповых занятий — заключение гинеколога для бассейна, папе — справка от дерматолога. Справки нужно обновлять каждые три месяца.

Адрес: ул. Спортивная, 3

Стоимость: Разовое индивидуальное занятие — 950₽, абонемент на 4 индивидуальных занятия — 3600₽, на 8 индивидуальных занятий — 7000₽. Разовое групповое занятие — 650₽, абонемент на 4 групповых занятия — 2400₽, на 8 групповых занятий — 4700₽.

Сеть центров раннего плавания «Поплыву к мечте»

В трех районах города работают центры плавания, куда можно прийти с грудничками после заживления пупочной ранки. До трех месяцев они занимаются в индивидуальной в ванне, затем есть групповые занятия «Мама + малыш» до 3 лет в бассейне или персональные тренировки с инструкторами. Все занятия длятся по 30 минут. Дети купаются в теплой воде температурой 33 градуса по Цельсию, которая обеззараживается гипохлоритом и ультрафиолетовой лампой.

Рееёнку понадобятся результаты анализа соскоба на энтеробиоз и заключение педиатра о том, что ребенок здоров и может посещать бассейн. Анализы соскоба обновляются каждые три месяца. Маме для групповых занятий необходимо заключение от терапевта или дерматолога о том, что человек здоров, осмотрен и может посещать бассейн. Также в центре потребуют результаты анализов соскоба на энтеробиоз и кала на яйца глист.

Адреса: ул. Декабристов, 113а; ул. Амирхана, 21; пр. Победы, 18г.

Стоимость: Разовое занятие в ванной — 950₽, абонемент на 4 занятия — 3500₽, на 8 занятий — 6800₽. Разовое групповое занятие в бассейне «Мама + малыш» — 650₽, абонемент на 4 занятия — 2400₽, на 8 занятий — 4000₽. Индивидуальное занятие в бассейне — 900₽. абонемент на 4 занятия — 3500₽, на 8 занятий — 6800₽. Пробное занятие со скидкой 50%.