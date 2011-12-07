Мошенники обманули жительницу Казани на 200 тыс. рублей

Мошенник похитил у 36-летней жительницы Казани 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В одной из соцсетей некий Ян Иоахим связался с женщиной и сообщил, что живет в Канаде. Спустя некоторое время Ян предложил пострадавшей отправить посылку с подарками. Потерпевшая согласилась. После мошенник отправил фотографии купленных подарков и приложил чек на 1200 канадских долларов, рассказала женщина.

Пострадавшей 21 августа поступило сообщение от якобы международной службы доставки. В письме было сказано, что ее посылка находится в аэропорту Москвы, и для доставки в Казань необходимо заплатить 45 тыс. рублей таможенного взноса. Потерпевшая поверила и перевела запрашиваемую сумму.

После ей сообщили, что внутри посылки находится крупная сумма денег в иностранной валюте, и что ввоз на территорию России такого груза запрещен. Чтобы урегулировать данный вопрос ее попросили перечислить 180 тыс. рублей. Женщина согласилась и перевела деньги на указанный счет.

Через двое суток ей снова написали с просьбой отправить реквизиты счета, куда якобы поступят деньги из посылки. Также у женщины попросили 200 тыс. за якобы конвертацию иностранной валюты. Только тогда женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент расследование продолжается.