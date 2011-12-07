Правительство России выделило КАМАЗу 1 млрд рублей на модернизацию производства

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Правительство страны выделило заводу КАМАЗ 1 млрд рублей на модернизацию производства и расширения модельного ряда. Распоряжение подписал Премьер-министра России Михаил Мишустин.
Такое решение было принято после рабочего визита Мишустиным в Набережные Челны и на предприятие, в частности.
Впоследствии Премьер-министр РФ дал поручение предусмотреть допфинансирования для КАМАЗа.
«Минпромторгу России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2022», — говорится в документе.
Выделенные деньги помогут предприятию возместить затраты, вложенные в инвестиционные проекты.