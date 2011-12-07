Правоохранители изъяли все человеческие кости с пляжа в Камском Устье

Правоохранительные органы Татарстана изъяли все человеческие кости с пляжа в Камском Устье. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал глава Камско-Устьинского района РТ Наиль Вазыхов.

«У нас очень много проверок и много сотрудников было вчера в отделе. И следственный комитет, и прокуратура. Все приезжали по поводу кладбища. Вчера всю территорию рассмотрели. <…> Они изъяли кости, которые нашли. Будет проводится экспертиза, также идут опросы местного населения. Сроки неизвестны пока, но обычно через месяц они делают первые заключения», — сказал Вазыхов.

Также совещание на тему останков провели и в администрации района, на котором обсудили дальнейшее развитие территории. Официальной информации о том, что здесь раньше были захоронения, — нет.

«Мной была найдена старинная карта. Действительно там, на другой стороне оврага, стояла церковь, а об остальном нам ничего неизвестно. Также мы поговорили с местными жителями. Есть и те, кому когда-то рассказывали, что здесь что-то находилось. Я сам вырос здесь и бегал по этой площадке, никакого кладбища не было, то есть ни крестов, ни надгробных камней», — подчеркнул глава района.