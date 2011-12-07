Прирост больных коронавирусом в Татарстане составил 49 новых случаев

В Татарстане выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В больницы было отправлено 17 человек, остальные 32 получают лечение на дому.

Большая часть заболевших приходится на Казань — в столице Татарстана зарегистрировано 23 случая. Следом идут Набережные Челны, там выявлено 9 человек с диагнозом COVID-19. В Тукаевском районе заболевание подтвердилось у 7 человек.

Всего в республике коронавирусной инфекцией заболело свыше 25 тыс. человек, а выздоровело более 22 тысяч.