Татарстан получит более 376 млн рублей на благоустройство парков и скверов в малых городов

Татарстан получит более 376 млн рублей на благоустройство шести общественных пространств в малых городах республики. Об этом сообщает Фонд «Институт развития городов РТ».

«6 из 11 конкурсных заявок от республики стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Итоги были подведены 26 августа на форуме „Среда для жизни“ в Нижнем Новгороде», — говорится в сообщении.

Так, на реализацию культурно-рекреационного кластера «Алтын Дага» в Билярске выделено более 56, 2 млн рублей. Проект благоустройства каркаса общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах и проект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по улицы Коммуны» в Арске получили по 70 млн рублей. Для облагораживания городской набережной в Чистополе выделят 80 млн рублей.

Цель каждого из этих проектов — не просто благоустроить территорию, а улучшить качество жизни жителей и помочь в решении социальных и экономических вопросов поселений, отметили в фонде.

Всего в конкурсе участвовало десять городов и одно село Татарстана. Среди них Агрыз, Елабуга, Арск, Бавлы, Заинск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Болгар, Чистополь и село Билярск.

Напомним, Татарстан пятый раз принимает участие во Всероссийском конкурсе. За четыре года участия общая сумма грантов составила более 2 млрд рублей. Благодаря этому 26 новых общественных пространств — победителей конкурса прошлых лет — уже благоустроены в городах и селах республики.