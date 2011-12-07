Уполномоченный по правам ребенка разъяснила работающим родителям их права

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец разъяснила, какие права имеют работающие родители. Об этом она рассказала корреспонденту «Казанских ведомостей».

Например, маму с ребенком до трех лет можно отправить в командировку или привлечь к сверхурочной работе в праздники или выходные только с ее письменного согласия. Также женщинам с детьми до полутора лет кроме обеденного перерыва предоставляются дополнительные перерывы не реже, чем через каждые три часа. Кроме того, работники, имеющие трех и более детей до 18 лет, могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

С полным списком прав можно ознакомиться по ссылке.