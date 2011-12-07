Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Уполномоченный по правам ребенка разъяснила работающим родителям их права

Маму с ребенком до трех лет можно привлечь к сверхурочной работе в праздники только с ее письменного согласия.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец разъяснила, какие права имеют работающие родители. Об этом она рассказала корреспонденту «Казанских ведомостей».

Например, маму с ребенком до трех лет можно отправить в командировку или привлечь к сверхурочной работе в праздники или выходные только с ее письменного согласия. Также женщинам с детьми до полутора лет кроме обеденного перерыва предоставляются дополнительные перерывы не реже, чем через каждые три часа. Кроме того, работники, имеющие трех и более детей до 18 лет, могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

С полным списком прав можно ознакомиться по ссылке.

КВ
Лента новостей