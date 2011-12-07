В Казани построят подземный пешеходный переход на улице Мавлютова

В столице Татарстана на улице Мавлютова построят подземный пешеходный переход стоимостью около 90 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Подземный пешеходный переход соединит комплекс Международной школы Казани «Максат» и горбольницу № 18, отмечено в документации проекта.

Конкурс на строительство перехода продлится до 17 сентября. Средства на возведение объекта выделят из бюджета Татарстана. Начальная максимальная цена контракта — 90 млн рублей, при этом подрядчик должен будет предоставить обеспечение заявки на 4,5 млн рублей.

По плану контракта строительство пешеходного перехода должно быть завершено к 20 июня будущего года.