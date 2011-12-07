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В Казани приостановили движение трамваев более чем на 1,5 часа из-за аварии с «Газелью»

Вагон сошел с рельсов сегодня вечером.

В Казани на улице Гвардейская, 45 из-за аварии с «Газелью» движение трамвая № 4 остановилось на 1 час 45 минут. Об этом сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса». 

Вагон сошел с рельсов из-за крупногабаритного предмета на путях. Место аварии изучили специалисты и провели восстановительные работы, отметили в пресс-службе. 

Напомним, после шести вечера в Казани, на улице Гвардейская рядом с домом № 45 трамвай сошел с рельсов после ДТП с легковым автомобилем. Во время инцидента пострадал только водитель «Газели».

КВ
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