В Казани приостановили движение трамваев более чем на 1,5 часа из-за аварии с «Газелью»

В Казани на улице Гвардейская, 45 из-за аварии с «Газелью» движение трамвая № 4 остановилось на 1 час 45 минут. Об этом сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Вагон сошел с рельсов из-за крупногабаритного предмета на путях. Место аварии изучили специалисты и провели восстановительные работы, отметили в пресс-службе.

Напомним, после шести вечера в Казани, на улице Гвардейская рядом с домом № 45 трамвай сошел с рельсов после ДТП с легковым автомобилем. Во время инцидента пострадал только водитель «Газели».