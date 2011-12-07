В Казани пройдет фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR»

В Казани 28 и 29 августа впервые состоится Всероссийский мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR».

Пройдет он в Национальной библиотеке РТ, по адресу Пушкина, 86. Начало в 11.00.

Гостей ждет разнообразная образовательная и дискуссионная программа, различные выставки и инсталляции, маркет с участием резидентов, питчинги и мастер-классы, а также музыкальная и ночная программы. Участники мероприятия узнают, как превратить творчество в бизнес. Как монетизировать свои неординарные идеи и способности.

Ожидается, что прибудет много гостей не только из разных уголков Татарстана, но и страны. Главная задача, по мнению организаторов, не только представить идеи отобранных резидентов нового арт-пространства, но и познакомить между собой людей для того, чтобы они могли генерировать новые идеи, придать своим мыслям материальную форму.

Среди гостей фестиваля ожидается российский кинорежиссер, киноактер, продюсер, сценарист, а также фронтмен инди-рок-группы Biting Elbows Илья Найшуллер, а также историк искусств и моды Вика Чума Вечеринка, которая расскажет, как пионеры street style фотографии создали культуру, которую истребили influencers.

Философ-эстетик, магистр философии, популяризатор науки, преподаватель МХАТ им. Горького Алена Дятко прочитает лекцию на тему «Человек эпохи метамодерна. Культура 3.0.».

О продюсировании проектов в уличной культуре и о том, как локальные проекты приобретают всеобщую известность, расскажет пионер уличной культуры России, дизайнер Дима Оскес. О новых направлениях в мире искусства, о том, что такое крипто-арт, расскажут московские гости Артем Ткач и Влад Дрямов.

На второй день фестиваля на площадке перед Национальной библиотекой РТ будет установлена сцена. Любители панк-рока смогут насладиться композициями прямо на свежем воздухе. Здесь предусмотрена интересная вечерняя и ночная программа. Концерт завершится в полночь.

Вход на фестиваль бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте http://reactor-art.ru/. Возрастное ограничение 18+.