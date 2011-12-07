В Казани разработают приложение для оценки блюд в школьных столовых

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В новом учебном году в Казани появится приложение, которое поможет оценить качество пищи в школьных столовых с помощью телефоне. Об это сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«В новом учебном году можно поменять формат, сделать электронное приложение. Посмотрим, как это будет работать, и позже познакомим всех с приложением», — отметил глава Казани.
Ильсур Метшин рассказал, что проект «Родительский контроль», который стартовал в прошлом году для повышения качества питания в школах, показал хорошие результаты.
Программу планируют продолжить и в этом учебном году, но уже в электронном формате.