В Казани разработают приложение для оценки блюд в школьных столовых

В новом учебном году в Казани появится приложение, которое поможет оценить качество пищи в школьных столовых с помощью телефоне. Об это сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«В новом учебном году можно поменять формат, сделать электронное приложение. Посмотрим, как это будет работать, и позже познакомим всех с приложением», — отметил глава Казани.

Ильсур Метшин рассказал, что проект «Родительский контроль», который стартовал в прошлом году для повышения качества питания в школах, показал хорошие результаты.

Программу планируют продолжить и в этом учебном году, но уже в электронном формате.