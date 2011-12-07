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В Казани разработают приложение для оценки блюд в школьных столовых

Родительский контроль перейдет в электронный формат.

В новом учебном году в Казани появится приложение, которое поможет оценить качество пищи в школьных столовых с помощью телефоне. Об это сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. 

«В новом учебном году можно поменять формат, сделать электронное приложение. Посмотрим, как это будет работать, и позже познакомим всех с приложением», — отметил глава Казани.

Ильсур Метшин рассказал, что проект «Родительский контроль», который стартовал в прошлом году для повышения качества питания в школах, показал хорошие результаты. 

Программу планируют продолжить и в этом учебном году, но уже в электронном формате.

КВ
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