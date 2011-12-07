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В Казани запустят новый туристический маршрут «Жизнь Тукая»

Экскурсия будет проходить по Старо-Татарской Слободе на двух языках.

В столице Татарстана запустят новый туристический маршрут «Жизнь Тукая», проходить он будет по Старо-Татарской Слободе. Об этом сообщает мэрия Казани.

Экскурсоводы погрузят туристов в жизнь Габудуллы Тукая рассказывая о его жизни на двух государственных языках, русском и татарском. Путь будет проложен по улицам, которые оказали влияние не только на великого татарского поэта, но и на его творчество.

Маршрут презентуют в День города и республики — 30 августа. 

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