В казанских школах не будут собирать деньги с родителей на ЧОП

С 1 сентября все казанские школы будут оборудованы кнопкой тревожной сигнализации и системой доступа. Помимо этого, в каждом учебном заведении будут дежурить сотрудники частных охранных предприятий. При этом родители учеников не будут платить деньги за эту услугу.

«Так же с 1 сентября у нас во всех школах будут частные охранные предприятия, которые будут также обеспечивать безопасность наших детей. Количество сотрудников зависит от здания. Оплата с родителей взыматься не будет», — сообщил начальник управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

Оплачивать эту услугу будет как городской, так и республиканский бюджет. Ризванов также отметил, что скорее всего сотрудники ЧОП не будут вооружены огнестрельным оружием, так как есть определенные требования, предъявляемый Росгвардией. Однако начальник управления пообещал, что это будут исключительно сотрудники профильных организаций.