В Московском районе Казани выявили трехкратное превышение формальдегида в воздухе

В Московском районе столицы Татарстана зафиксировали трехкратное превышение формальдегида в атмосфере. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ.

Превышение предельно допустимой нормы концентрации формальдегида выявлено за период с часу дня 24 августа до семи часов утра 25 августа. В пункте мониторинга № 7, который находится на улице Декабристов, скопление вещества составляло 0,162 миллиграмма на кубометр воздуха при 0,05 допустимых.

На остальных казанских станциях превышение нормы формальдегида не выявили.

Ранее Гидрометцентр Татарстана объяснил избыток вредных веществ с синоптическими и метеорологическими условиями на территории республики